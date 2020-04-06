Siber riskler artıyor | Ekonomi Haberleri

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, koronavirüsün siber güvenlik risklerini gündeme getirdiğini belirterek, özellikle son bir haftada, içeriğinde koronavirus, kovid-19 gibi kelimelerin geçtiği zararlı içerikler barındırabilen web sitesi adı ve adreslerinde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenlerle siber güvenliğin ön plana çıktığına ifade eden Sönmez, şunları söyledi: “Siber riskler maddi kayıpların yanı sıra özellikle şirketler için itibar kayıplarını da beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle güvenilir olmayan içeriklerden uzak durulmasını öneriyoruz. Öte yandan siber güvenlik sigortaları yine bu konuda sunduğu teminatlarla hem bireyleri hem de şirketleri güvence altına alıyor. Anadolu Sigorta olarak, sigortalılarımızın dijital dünyadaki verileri için 7/24 tehdit taraması yaptığımız Bireysel Siber Güvenlik Sigortası ve ticari işletme ve KOBİ’leri çok uygun primlerle siber risklere karşı koruyan Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası ürünlerimiz ile bu konuda güvence sağlıyoruz.”

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