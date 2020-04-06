‹ Önceki Haber Virüs 18 trilyon doları sildi Virüs 18 trilyon doları sildi Sonraki Haber › Hazine iki ihale düzenleyecek Hazine iki ihale düzenleyecek

Siber riskler artıyor

06.04.2020 - 08:56
Siber riskler artıyor | Ekonomi Haberleri

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, koronavirüsün siber güvenlik risklerini gündeme getirdiğini belirterek, özellikle son bir haftada, içeriğinde koronavirus, kovid-19 gibi kelimelerin geçtiği zararlı içerikler barındırabilen web sitesi adı ve adreslerinde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenlerle siber güvenliğin ön plana çıktığına ifade eden Sönmez, şunları söyledi: “Siber riskler maddi kayıpların yanı sıra özellikle şirketler için itibar kayıplarını da beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle güvenilir olmayan içeriklerden uzak durulmasını öneriyoruz. Öte yandan siber güvenlik sigortaları yine bu konuda sunduğu teminatlarla hem bireyleri hem de şirketleri güvence altına alıyor. Anadolu Sigorta olarak, sigortalılarımızın dijital dünyadaki verileri için 7/24 tehdit taraması yaptığımız Bireysel Siber Güvenlik Sigortası ve ticari işletme ve KOBİ’leri çok uygun primlerle siber risklere karşı koruyan Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası ürünlerimiz ile bu konuda güvence sağlıyoruz.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.553 Değişim: 0,00% Hacim : 8.098 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 03.04.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
6,7438 Değişim: 0,14%
Düşük 6,7200 06.04.2020 Yüksek 6,7574
Açılış: 6,7342
7,2961 Değişim: 0,13%
Düşük 7,2586 06.04.2020 Yüksek 7,3209
Açılış: 7,2869
352,78 Değişim: 0,63%
Düşük 348,06 06.04.2020 Yüksek 352,99
Açılış: 350,57
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.