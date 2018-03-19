Türk Lirası'nda 'Fed' kırılganlığı

Rabobank, Türk Lirası ve randın Fed'in hızlı normalleşme beklentisine karşı kırılgan olduğu belirtildi.

Hollanda merkezli Rabobank'ın raporunda, özellikle Türk Lirası ve Güney Afrika Randı'nın, Fed'in para politikasında hızlı normalleşmeye gideceği yönündeki beklentilere karşı kırılgan olduğunun altı çizildi.

Rapora göre bu hafta Çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed toplantısından çıkacak -büyük ölçüde beklenen- olası bir faiz artırımı kararındansa, noktasal grafikte medyan tahmininin üçten dört faiz artırımına revize edilip edilmemesi daha önemli olacak.

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Rabobank'a göre hem 25 baz puanlık artırıma gidilmesi hem de daha şahin bir duruş benimsenmesi durumunda, CEEMEA paraları dolar karşısında yukarı yönlü ivmesini geri kazanmada büyük bir ihtimalle zorluk çeker.

Türk Lirası ve Güney Afrika Randı gibi cari açığı finanse etmek için volatil sermaye girişine bağlı olan yüksek faiz getirili para birimleri ise, kuruma göre Fed'in politika normalleşmesine ilişkin beklentilere karşı en kırılgan olanlar.