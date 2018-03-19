Bitcoin için bir uyarı daha!

Finansal İstikrar Komitesi Başkanı Carney, "Kripto paralar finansal sistem için tehdit oluşturabilir" açıklamasında bulundu.

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı Mark Carney, G – 20 ülkelerinin finans liderlerine yönelik kaleme aldığı mektupta Bitcoin gibi kripto varlıkların hızlı evriminin bir gün onları finansal sistem için bir tehdit haline getirebileceğini belirtti.

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Carney, “Geniş kullanım alanı ve karşılıklı bağlılık, piyasa entegrasyonu ve siber istikrar olmadan sağlanırsa, güven etkiis nedeniyle finansal sistem üzerinde risk oluşturur.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

BOE Başkanı Carney bu ayın başlarında kripto para “kargaşası”na son vermek için daha fazla regülasyon çağrısında bulunmuştu.