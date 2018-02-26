‹ Önceki Haber Bill Gates satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı Bill Gates satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı

Tek seans tek imza 506.6 milyon lira

26.02.2018 - 13:26 | Son Güncelleme :

Vestel Elektronik, dün Zorlu Holding ile Çinli GSR Capital arasında imzalanan ve kendisinin yürüteceği 4.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması sonrası uçtu. Tek seanstaki yükseliş Vestel Elektronik’in borsa değerini bir anda 506.6 milyon lira arttırdı.

Zorlu Holding’in Çinli GSR Capital ile dün attığı 4.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması şirketin borsadaki hareketlerini de etkiledi. Anlaşmaya göre Vestel ile GSR Capital elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak. İşte bu anlaşma Vestel Elektronik’in borsada hisselerini uçurdu. İlk seansı yüzde 14.85 yükselişle tamamlayan Vestel Elektronik’in borsa değeri 3.4 milyar liradan 3.9 milyar liraya fırladı. Yani Vestel Elektronik tek imzayla tek seansta 506.6 milyon lira daha değerli hale geldi. Açılışta yüzde 8.25 yükselişle başlayan Vestel Elektronik hisseleri 10.85 liraya kadar yükseldi ve ilk seansı 11.68 liradan kapattı.

##$HABER_1444273$##

Sadece Vestel Elektronik hisseleri değil Vestel Beyaz Eşya ve Zorlu Holding hisseleri de anlaşmadan nasibini aldı. Holding hisseleri ilk seansı yüzde 2.23, Vestel Beyaz Eşya ise yüzde 3.35 yukarıda tamamladı.

META NİKEL’E DE ORTAK

Dün yapılan anlaşmaya göre GSR Capital, ayrıca, Zorlu Holding’in bir parçası olarak Türkiye’nin nikel potansiyelini ekonomiye kazandırmak üzere arama, işletme, ihracat, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerinde bulunan Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yüzde 50 ortak olacak. Yapılan tüm bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırımı 2018’de başlayacak ve 2023’te tamamlanarak devreye alınacak tesis ara mamulden yazılıma kadar tüm süreçleri kapsayacak ve yılda 25 bin megavat kapasiteyle batarya üretecek. Her iki yatırımın, oluşturacağı Ar-Ge potansiyeli ve “know-how” ile Zorlu Holding’i geleceğin akıllı dünyasında trendleri belirleyecek global grupların arasına taşıması hedefleniyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • Zorlu holding
  • GSR Capital
  • Vestel Elektronik
‹ Önceki Haber Bill Gates satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı Bill Gates satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.470 Değişim: 0,81% Hacim : 2.822 Mio.TL Son veri saati : 14:13
Düşük 118.221 26.02.2018 Yüksek 118.719
Açılış: 118.295
3,7789 Değişim: -0,31%
Düşük 3,7755 26.02.2018 Yüksek 3,7958
Açılış: 3,7906
4,6655 Değişim: 0,09%
Düşük 4,6542 26.02.2018 Yüksek 4,6706
Açılış: 4,66135
162,67 Değişim: 0,46%
Düşük 161,66 26.02.2018 Yüksek 162,89
Açılış: 161,93
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.