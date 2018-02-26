Tek seans tek imza 506.6 milyon lira

Vestel Elektronik, dün Zorlu Holding ile Çinli GSR Capital arasında imzalanan ve kendisinin yürüteceği 4.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması sonrası uçtu. Tek seanstaki yükseliş Vestel Elektronik’in borsa değerini bir anda 506.6 milyon lira arttırdı.

Zorlu Holding’in Çinli GSR Capital ile dün attığı 4.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması şirketin borsadaki hareketlerini de etkiledi. Anlaşmaya göre Vestel ile GSR Capital elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak. İşte bu anlaşma Vestel Elektronik’in borsada hisselerini uçurdu. İlk seansı yüzde 14.85 yükselişle tamamlayan Vestel Elektronik’in borsa değeri 3.4 milyar liradan 3.9 milyar liraya fırladı. Yani Vestel Elektronik tek imzayla tek seansta 506.6 milyon lira daha değerli hale geldi. Açılışta yüzde 8.25 yükselişle başlayan Vestel Elektronik hisseleri 10.85 liraya kadar yükseldi ve ilk seansı 11.68 liradan kapattı.

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Sadece Vestel Elektronik hisseleri değil Vestel Beyaz Eşya ve Zorlu Holding hisseleri de anlaşmadan nasibini aldı. Holding hisseleri ilk seansı yüzde 2.23, Vestel Beyaz Eşya ise yüzde 3.35 yukarıda tamamladı.

META NİKEL’E DE ORTAK

Dün yapılan anlaşmaya göre GSR Capital, ayrıca, Zorlu Holding’in bir parçası olarak Türkiye’nin nikel potansiyelini ekonomiye kazandırmak üzere arama, işletme, ihracat, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerinde bulunan Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yüzde 50 ortak olacak. Yapılan tüm bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırımı 2018’de başlayacak ve 2023’te tamamlanarak devreye alınacak tesis ara mamulden yazılıma kadar tüm süreçleri kapsayacak ve yılda 25 bin megavat kapasiteyle batarya üretecek. Her iki yatırımın, oluşturacağı Ar-Ge potansiyeli ve “know-how” ile Zorlu Holding’i geleceğin akıllı dünyasında trendleri belirleyecek global grupların arasına taşıması hedefleniyor.

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