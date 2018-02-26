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Vergi borcu olanlara taksit imkânı

26.02.2018 - 13:35

Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçlarının, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilmesine imkan tanıyan karar yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 24 Şubat tarihli sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

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Karara göre 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelecek alacaklara uygulanarak taksitlendirilen borçların gecikme zammı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.

 


Etiketler

  • taksit imkanı
  • vergi borcu
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