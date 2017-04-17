Referandum sonrası yabancılardan 'dolar/TL' tahmini

Commerzbank, referandum sonrası TL'de kısa süreli bir ralli yaşanacağını belirtirken; Oanda, Türk Lirası için destekleyici bir unsur olduğunu kaydetti. Goldman Sachs ise, dolar/TL'nin 12 ayda 4 seviyesine çıkacağı tahmininde bulundu.

TL'DE KISA SÜRELİ RALLİ BEKLENİYOR

Commerzbank'ın kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose, bilgilendirme notunda, referandumun sonuçlanmasının ardından, Commerzbank'ın kısa süreli bir ralli beklediğini, bu rallinin kısa vadede Dolar/TL'yi 3.60 seviyesinin altına düşürebileceğini ve CDS (tahvillerin temerrüte karşı sigorta maliyeti) farklarının 215 baz puana düşmesini sağlayabileceğini kaydetti.

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Banka öte yandan, Dolar/TL'nin önümüzdeki aylarda 3.75 seviyesini görebileceğini kaydetti.

DOLAR/TL 4 SEVİYESİNE ÇIKAR

Goldman Sachs, Dolar/TL 'nin siyasi belirsizliklerle 1 yılda 4 seviyesini görebileceği tahmininde bulundu.

'EVET' TÜRK LİRASI İÇİN DESTETKLEYİCİ

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Singapur Oanda Corp. kıdemli traderlarından Stephen Innes, Türkiye'de referandumdan "Evet" çıkmasının Türk Lirası için destekleyici bir unsur olduğunu kaydetti. Innes, bilgilendirme notunda, "Türkiye'de referandumdan 'evet' oyunun çıkmasının, siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasından dolayı, yatırımcı güveni ve ekonomi üzerinde pozitif etkisi olacak" dedi.

Innes, Türk varlıklarının en yüksek getirilerden bazılarını sağladığını ve liranın "carry trade"inin cazibesinin yatırımcıları çekeceğini belirtti.