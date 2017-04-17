Altın fiyatlarında tarihi zirve!

Altının gram fiyatı, 154,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ise Tump'ın Kuzey Kore'ye askeri harekatın değerlendirildiğini kaydetmesinin ardından 5 ayın zirvesine çıktı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının altının ons fiyatını 5 ayın zirvesine taşımasının etkisiyle yükselen gram altın, 154,4 lira ile tarihi zirvesine kadar çıktı.

Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle 154 liranın üzerinde tutunamayan altının gram fiyatı, kazançlarını önemli bir kısmını geri vererek saat 10.20 itibarıyla 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.015 liradan satılıyor.

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Analistler, dün gerçekleştirilen halk oylamasında "evet" sonucunun çıkmasının, orta vadeye yayılabilecek bir Türk lirasında değerlenme sürecini başlatabileceğini, bunun da altının gram fiyatını aşağı yönlü baskılayabileceğini belirtti.

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ALTININ ONS FİYATI 5 AYIN ZİRVESİNDE!

Altın fiyatları yükselen jeopolitik gerilimin dolarda zayıflamaya yol açması ve Kuzey Kore nedeniyle artan gerginliğin güvenli limanlara talebi yoğunlaştırmasıyla bugün beş ayın zirvesini gördü.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.11 yükselerek 1289 dolardan işlem görürken, erken saatlerde 1,295.42 dolara kadar yükselerek Kasım ayının başlarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altının ons fiyatının ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle güvenli liman arayan yatırımcı alımlarıyla yükseldiğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.300 ve 1.307 dolar seviyelerinin önemli dirençler olduğunu kaydetti.