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Piyasaların odağında Merkez Bankası Başkanı Uysal olacak

30.04.2020 - 09:37 | Son Güncelleme :
Piyasaların odağında Merkez Bankası Başkanı Uysal olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası pozitif görünümünü korurken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Fed, dün akşam sona eren, ocak ayından bu yana ilk kez normal takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş göstereceğine dikkati çekerek, toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyledi. Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarına gerektiği şekilde devam edileceğini vurgulayan Powell'ın açıklamaları, "finansal piyasaların istediği desteği bulmaya devam edeceği" şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, dün açıklanan geçici verilere göre, ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı. Küresel finans krizinden bu yana görülen en sert küçülmeye karşın Powell'ın açıklamalarını pozitif algılayan borsalar hızlı bir şekilde yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 99,5'e indi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 2,21, S&P 500 endeksi yüzde 2,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,57 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korusa da bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları öncesinde piyasalar pozitif seyrediyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,89, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,22 yükseliş kaydetti.

ECB'nin bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, tahvil alım programında limitleri artırabileceği tahmin ediliyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da sanayi üretiminin martta yüzde 3,7 ve perakende satışların yüzde 4,6 azalmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 yükseldi. Artan küresel risk iştahı ile Şanghay bileşik endeksinin yüzde 1,2 değer kazandığı Çin'de, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.

Yurt içinde, dün ekonomik güven endeksinin Kovid-19 salgınının etkileriyle gerilemesine karşın alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,88 artışla 101.595,33 puandan tamamladı. Dün Fed sonrası düşüşe geçerek yüzde 0,5 azalışla 6,9511'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'ndaki veriler ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti. TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu bugün saat 10.30'da açıklaması bekleniyor.

Yurt dışında ise ECB'nin kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi
10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu
10.55 Almanya, nisan ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi 1. çeyrek GSYH
12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.00 Türkiye, Para Politikası Kurulu toplantı özeti
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları


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