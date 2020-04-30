Dolar fiyatları, Euro kuru, Dolar yorum, 30 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.95 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9408 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9758 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.21 itibarıyla 6.9659 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5751 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5655 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6831 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 99.57 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0864 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.96 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde Enflasyon Raporu'ndaki veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek GSYH ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.9550 TL'nin destek, 7.00 TL seviyesinin direnç konumunu sürdürdüğünü kaydetti.

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