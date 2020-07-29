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Piyasaların gözü Powell'da olacak

29.07.2020 - 09:33 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü Powell'da olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerini takip edecek.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu belirsizlik ve salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin Senato'da görüşülmeye devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Beyaz Saray, hazırladığı federal raporunda, Kovid-19 vakalarının arttığı 21 eyaleti “kırmızı bölge” ilan etti. Raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.

Dün ayrıca Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyduğu kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyururken, açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.

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Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Dolar endeksi ise üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 93,7'ye çıktı.

Avrupa tarafında da bölgesel olarak artış gösteren Kovid-19 vaka sayıları, ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırırken, borsada karışık bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,3'lük azalışla 1,1716'ya gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730 seviyesinde dengelendi.

Bugün Fed kararları öncesi Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Çin'in kredi notunu "A " ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 3,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.152,70 puandan tamamladı. Dün 6.9339'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, Kovid-19'un tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi
10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu
15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi
21.00 ABD, Fed'in faiz kararı


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