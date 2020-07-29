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Petrol fiyatları yükselişte

29.07.2020 - 09:39
Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 43,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,12 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 6,8 milyon varillik düşüş tahmini, küresel piyasada stok fazlası endişelerini azaltırken, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Talep tarafında ise dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın devam etmesi, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 16,7 milyonun üzerine çıkarken 4,3 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,5 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,5 milyonu aşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,77 ile 43,90 dolar aralığının direnç, 43,60 ile 43,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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