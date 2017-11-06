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Piyasaların gözü jeopolitik gelişmelerde!

06.11.2017 - 09:32

Küresel piyasalar, Suudi Arabistan'daki gözaltı dalgası, bir helikopterin düşmesi ve ABD'deki terör eylemlerinin ardından jeopolitik gelişmelere odaklandı.

Suudi Arabistan'da, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu'nun, aralarında görevlerinden alınan bakanların da olduğu birçok eski bakan ve prensi gözaltına alması, ülkedeki gelişmeleri gündemin odağına yerleştirdi.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısı gerilimi artırdı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısına karşılık İran'a gerekli cevabı verme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, İran'ın Husilere Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füzeler vermesinin "savaş hareketi" olarak görülebilecek "açık" ve "doğrudan askeri saldırı" olduğu savunuldu.

Suudi Arabistan'da ayrıca, içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopter düştü ve helikopterdeki kişiler hayatını kaybetti.

ABD'de ise Teksas eyaletindeki terör saldırısı ekonomiye ilişkin gelişmelerin ikinci plana itilmesine neden oldu. Eyaletin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişinin kilisede açtığı ateş sonrası 26 kişi hayatını kaybetti.

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Analistler, Suriye ve Kuzey Irak'taki gerilimlerin ardından Suudi Arabistan, İran ve Yemen'deki gelişmelerin de jeopolitik riskleri artırdığını belirterek, yeni haftada bölgeye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki verilerin ekonomik görünüme ilişkin karışık sinyaller vermesine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed)z aralıkta faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 92 seviyesinde bulunuyor. Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyrini sürdüren New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak kapanış rekorları kırarken, dolar endeksi içinde bulunduğu 94,00-95,20 bandındaki yatay seyrini devam ettirdi.

Avrupa pay piyasalarında, cuma günü karışık bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,16'nın üzerinde dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,96 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 53,4'e yükselmesi sonrası Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un 3 Kasım Cuma günü Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişiklik yapmamasının ardından yeni haftada sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.

Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kaybederek haftayı 111.293 puandan tamamladı. 3,89'un üzerini test eden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8740 seviyesinde dengelendi.

Analistler, veri akışı ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin önemli destek, 113.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı fabrika siparişleri 
11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü PMI 
12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü PMI 
13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ÜFE 
14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif kur 


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