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Şimşek'ten Otomatik BES'te yeni kararlar sinyali

06.11.2017 - 08:47

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES'e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını belirtti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bireysel emeklilik sisteminde (BES) cayma oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyleyerek, daha çok katılımcı çekmek için sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini belirtti.

Şimşek, dün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada bu çerçevede sisteme yeniden giriş yapmak isteyen katılımcılar için başlangıçtaki 1,000 TL'lik devlet katkısını yeniden hesaplayacaklarını söyleyerek, "Sisteme yeniden girişte iki yıl beklenmesi zorunlu olmadan, sistemden cayan vatandaşlarımızın daha cazip hale getirilecek tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız" dedi.

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Mevcut uygulamada iki ay olan cayma dönemi süresini de altı aya kadar uzatmayı düşündüklerini söyleyen Şimşek, "Bu sürede yine anapara koruma garantisi sunulacak. Taahhüt edilen devlet katkısının nemalandırılmasına ilişkin süreç ve düzenlemeler katılımcıların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve bu hususlarda iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.

Bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emekliliğe otomatik katılım sisteminde 27 Ekim itibarıyla 3.37 milyon çalışanın bulunduğunu söyleyen Şimşek, toplam fon büyüklüğünün 1.4 milyar liraya ulaştığını, bu büyüklüğün yüzde 63'ünün faizsiz, yüzde 37'sinin faizli fonlarda değerlendirildiğine belirtti.

Şimşek, sistemden ayrılma oranının ise yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyleyerek, "Cayma oranları beklentimizin üzerinde gerçekleşse de çalışanların yarısının sistemde kalarak, 14 yıldır yürürlükte bulunan BES'teki katılımcı sayısının yarısına bir seneden kısa sürede ulaşılması başarıdır" diye konuştu.

Cayma oranlarındaki artışta sistemin tanıtımının yeteri kadar yapılamaması, çalışanların cayma döneminden sonra sistemden çıkış yapamayacaklarını düşünmesinin etkili olduğunu söyleyen Şimşek, sistemden ayrılan çalışanların büyük bir kısmının da halihazırda bir bireysel emeklilik sözleşmesinin bulunduğuna dikkati çekti. 


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