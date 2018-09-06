Piyasaların gözü bu verilerde olacak

Küresel piyasalar, bugün ve yarın ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, jeopolitik gerilimin azalmasına karşın pay piyasalarının genel olarak negatif bir seyir izlediği görülüyor.

Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentini vurmasıyla artan jeopolitik gerilim, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da dünya borsalarındaki negatif seyir birkaç endeks dışında dün de devam etti. Dün Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye ile ilgili İstanbul’da zirve yapılması konusunda Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın ortak anlayışa sahip olduğunu bildirdi.

Küresel piyasaların en önemli gündemi olan gelişmekte olan ülke piyasalarındaki negatif seyir de sakinleşmiş görünüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un, Arjantin'in "B" olan kısa dönem kredi notunu "negatif izlemeden" çıkardığı açıklamasıyla Arjantin’de Merval endeksi yüzde 4,14 değer kazanırken, Arjantin pesosu, Endonezya rupisi, Brezilya reali ve Türk lirasının dolar karşısında sınırlı da olsa toparlanması dikkati çekti. Dolar/TL dün 6,7255'i görmesinin ardından düşüşe geçerek 6,60 seviyelerinde dengelendi.

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ABD'de dün açıklanan temmuz ayı dış ticaret açığı, bir önceki aya göre yüzde 9,5 artışla 50,1 milyar dolara çıkarak son 3 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Piyasaların bir diğer önemli gündemi ise ABD Kongre üyelerinin başta Facebook, Twiiter ve Google olmak üzere sosyal medya platformlarına yeni düzenleme ve sınırlamalar getirebileceğine ilişkin açıklamalarının teknoloji hisseleri üzerindeki negatif etkisi oldu. Nasdaq teknoloji endeksi bu gelişmelerle dün yüzde 1,19 değer kaybetti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselirken, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,28 geriledi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin hafif altında kalması ve Avro Bölgesi perakende satışlar verisinin öngörülerin altında artması sonrasında pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,54 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında Hindistan hariç negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,42, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,39 yükseldi.

Yurt içinde, dün azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 azalışla 92.791 puandan tamamladı. Analistler, gelişmekte olan ülke varlıklarındaki negatif seyrin azalsa da devam ettiğini belirterek, bugün ve yarın ABD'de açıklanacak istihdam verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat dışı endeks

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