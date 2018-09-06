BDDK'dan Final Varlık Yönetim'e izin iptali

BDDK tarafından Final Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Final Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Birikim Varlık Yönetim AŞ'ye devrolması sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

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