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Piyasaların gözü bu veride olacak

08.05.2020 - 09:33
Piyasaların gözü bu veride olacak | Piyasa Haberleri

Dünya borsaları, ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 4 milyona yaklaşmasına karşın, ölüm ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi, sınırlandırmaların kaldırılması ve böylece ekonomilerin açılacağına ilişkin iyimserliği artırıyor.

Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam etmesi, pay piyasalarını destekleyen etkenlerin başında geliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 2 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi yüzde 0,13 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti.

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Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından pay piyasalarının, Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina uygulamalarının gevşetilmesi yönünde atılan adımların etkisiyle yükseliş eğilimini koruduğu görüldü.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak Londra borsasında, FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 yükseldi ve böylece haftalık bazda yüzde 3,00 kazandırdı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün 99.000 puanın üzerini test etse de bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 98.398,81 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7,1195'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün banklararası piyasanın açılışında 7,1120 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu
17.00 ABD, mart ayı toptan eşya satışları
17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi


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