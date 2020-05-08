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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 8 Mayıs dolar fiyatları

08.05.2020 - 09:56 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 8 Mayıs dolar fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününe 7.14 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.75 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 7.10 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.14 TL seviyesinde işlem görürken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 7.0621 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1708 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.37 itibarıyla 7.1066 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7774 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7108 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.8082 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.15 düşüşle 99.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0840 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.36 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 7.07 TL seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

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