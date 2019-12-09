Piyasaların gözü bu hafta merkez bankalarında olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar geçen haftayı pozitif bir seyirle tamamlamasının ardından, bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

Analistler, bu hafta Çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam ettiğini söyledi.

Çinli yetkililerin, ABD'den tarım ürünleri ithalatına uygulanan tarifeden vazgeçmeyi planladığı yönündeki haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşmasının 2020'deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki söylemlerine karşın piyasalarda iyimserliğin sürmesini sağladı.

Trump'ın azil sürecinin de piyasaların gündemini meşgul ettiğini söyleyen analistler, bu haftanın veri gündeminde ise ABD'nin enflasyon ve perakende satışlar ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını dile getirdi.

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Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentinin çok altında kalmasına karşın, artan küresel risk iştahına paralel Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 yükseliş kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 12 Aralık'ta Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantının gündemin odağında yer aldığını belirterek, faizlerde değişiklik beklenmediğini, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek sene para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Bugün Japonya'da açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin 3'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak beklentileri aşması sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,19, haftalık bazda ise yüzde 1,84 değer kazandı. Endeks, 108.869 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, geçen haftayı 5,7771'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7790 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7850 bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

12.30 Avro Bölgesi aralık ayı yatırımcı güven endeksi

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