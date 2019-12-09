‹ Önceki Haber BES fonlarında rekor getiri BES fonlarında rekor getiri Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum

Piyasaların gözü bu hafta merkez bankalarında olacak

09.12.2019 - 09:36 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü bu hafta merkez bankalarında olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar geçen haftayı pozitif bir seyirle tamamlamasının ardından, bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

Analistler, bu hafta Çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam ettiğini söyledi.

Çinli yetkililerin, ABD'den tarım ürünleri ithalatına uygulanan tarifeden vazgeçmeyi planladığı yönündeki haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşmasının 2020'deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki söylemlerine karşın piyasalarda iyimserliğin sürmesini sağladı.

Trump'ın azil sürecinin de piyasaların gündemini meşgul ettiğini söyleyen analistler, bu haftanın veri gündeminde ise ABD'nin enflasyon ve perakende satışlar ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını dile getirdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentinin çok altında kalmasına karşın, artan küresel risk iştahına paralel Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 yükseliş kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 12 Aralık'ta Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantının gündemin odağında yer aldığını belirterek, faizlerde değişiklik beklenmediğini, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek sene para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Bugün Japonya'da açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin 3'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak beklentileri aşması sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,19, haftalık bazda ise yüzde 1,84 değer kazandı. Endeks, 108.869 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, geçen haftayı 5,7771'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7790 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7850 bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi
14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi
12.30 Avro Bölgesi aralık ayı yatırımcı güven endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.786 Değişim: -0,08% Hacim : 9.237 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.139 09.12.2019 Yüksek 109.125
Açılış: 108.896
5,8097 Değişim: 0,40%
Düşük 5,7719 09.12.2019 Yüksek 5,8173
Açılış: 5,7866
6,4278 Değişim: 0,41%
Düşük 6,3863 09.12.2019 Yüksek 6,4422
Açılış: 6,4017
272,85 Değişim: 0,39%
Düşük 271,05 09.12.2019 Yüksek 273,61
Açılış: 271,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.