Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.78 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7719 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8067 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.24 itibarıyla 5.8050 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4305 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6446 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan dolarda 5.76 TL'nin destek konumunda bulunduğunu ifade ederken, 5.80 TL'nin direnç olarak izleneceğini belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.11 düşüşle 97.55 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1074 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.17 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 108.653,36 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 215,79 puan azalarak 108.653,36 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,52 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile bilişim oldu.

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Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Öğleden sonra ise TCMB'nin beklenti anketinde gelecek dönem enflasyon tahminlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti

GRAM ALTIN 273 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 272,5 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 271,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin'in ticaret konusunda anlaşmasının 2020'deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki söylemlerinin risk algısını artırmasına rağmen piyasalarda anlaşmaya ilişkin iyimserliğin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.100 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan altında, 133.100 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde, sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 133.475 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, bugün ise TCMB'nin beklenti anketinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ve aşılması durumunda 136.500 puanın gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 131.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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