Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7958 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8135 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.44 itibarıyla 5.8027 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4353 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6485 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.76 TL'nin destek, 5.85 TL'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 97.45 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1084 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.00 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 274 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 273,7 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 273,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 273,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.825 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.465,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, 15 Aralık'ta devreye girmesi beklenen ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini söyledi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, son dönemde gelen makroekonomik verilerdeki güçlü seyir nedeniyle ABD'de faiz konusunda büyük ihtimalle "bekle-gör" politikasının izleneceğini bildirdi. Öte yandan, yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında da faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Veri gündeminde ise ABD'de hazine bütçe dengesi ve kasıma ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY SEYRETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 107.989,05 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,40 puan azalarak 107.989,05 puana inerken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile spor oldu.

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Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in bugün faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.100 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 132.100 seviyesinde dengelendi.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 132.250 puandan tamamladı.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde cari işlemler dengesi ve ABD'de enflasyonun öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Fed'in yılın son toplantısında yüzde 1,50-1,75 aralığındaki politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç, 131.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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