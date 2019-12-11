‹ Önceki Haber Alman Seyahat Acenteleri Birliği: Türkiye eski gücüne geri döndü Alman Seyahat Acenteleri Birliği: Türkiye eski gücüne geri döndü Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum

İngiltere’de büyüme durdu

11.12.2019 - 08:58
İngiltere’de büyüme durdu | Ekonomi Haberleri

İngiltere ekonomisi, ağustos, eylül, ekim aylarının kapsayan üç aylık dönemde büyüme göstermedi.

Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de bu yılın ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değişim göstermeyerek, yüzde 0,1 olan beklentiyi karşılamadı. Ülkede ekimde aylık bazda da GSYH değişmeyerek bu veriye yönelik yüzde 0,1 olan beklentinin altında kaldı. Son büyüme verileri ile birlikte ülkede 2009 yılından bu yana birbirini takip eden en zayıf üç aylık dönem kaydedilmiş oldu.

Ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde ülkede hizmet sektörü yüzde 0,2’lik büyüme kaydederken, inşaat sektörü yüzde 0,7, imalat sektörü ise yüzde 0,3 daraldı.

ONS açıklamasında ekim ayında sanayi üretimin aylık bazda da yüzde 0,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artış gösterdiği bildirildi. Ülkede, sanayi üretimi ekim ayında yıllık bazda ise eksi 1,2 olan beklentiyi aşarak yüzde 1,3 daraldı.

Konuya ilişin değerlendirmede bulunan PricewaterhouseCoopers Başekonomisti John Hawksworth, “2019’ın kalanında ekonomik büyüme baskılanmış durumda. 2020’nin başlarında politik ve ekonomik belirsizliklerin azalmasıyla ekonomide tekrar canlanma görebiliriz.” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.050 Değişim: 0,04% Hacim : 5.889 Mio.TL Son veri saati : 17:04
Düşük 107.465 11.12.2019 Yüksek 108.218
Açılış: 108.031
5,8096 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7958 11.12.2019 Yüksek 5,8135
Açılış: 5,8058
6,4420 Değişim: -0,03%
Düşük 6,4280 11.12.2019 Yüksek 6,4467
Açılış: 6,4442
274,08 Değişim: 0,24%
Düşük 272,72 11.12.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 273,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.