Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.75 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 5.74 TL seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7390 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7694 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.20 itibarıyla 5.7533 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3883 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.5621 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan dolarda 5.7350 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirtirken; 5.7820 TL'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 düşüşle 97.45 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1095 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.18 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 273 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 272,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 272,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.828 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.475,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 108.840,06 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 778,74 puan artarak 108.840,06 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile bilişim, tek gerileyen yüzde 0,36 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110.00'in direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 133.000 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde, 133.000 seviyesinde dengelendi. Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,26 artışla 132.675 puandan tamamladı.

Analistler, İngiltere'de gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası piyasalarda jeopolitik risk algısının azaldığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Etiketler