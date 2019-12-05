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Zam yüzde 4 fark da olabilir

05.12.2019 - 09:23 | Son Güncelleme :
Zam yüzde 4 fark da olabilir | Ekonomi Haberleri

Memur emeklileri ve görevdeki memurların gözü kulağı 2020 maaş zammında.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisinin merak ettiği ise enflasyon farkından oluşacak zam alıp, alamayacakları. Açıklanan kasım ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesin gibi. Sadece memur ve emeklileri için değil açıklanan enflasyon ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı da netleşmeye başladı. Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ile sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplusözleşmesi ise bu yıl yapıldı. Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2020’nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4 zamlı alacak. Böylece 2020 yılı toplam zam oranı toplu sözleşmeye göre yüzde 8 olacak. Yine toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık, 6 aylık enflasyonun, yüzde 5’i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı; TÜFE’de enflasyon yüzde 5.71 oldu. Buna göre de memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Enflasyon oranı yüzde 5’i aştığı için de fark, yüzde 0.71 oldu. Eğer bu yılın ocak-aralık döneminde de enflasyon aynı düzeyde seyrederse 2020’nin ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklenince memur ve emeklileri gelecek yılın başında maaşlarını toplam yüzde 4.71 zamlı alacak. En düşük memur emeklisinin maaşı 2020’nin ocak ayında 2.640 liraya çıkacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.900 lirayı geçecek. En düşük memur maaşı ise 3.900 liraya çıkacak. Kesin zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek.

2019’DA YÜZDE 16.74 ZAM

Bu yılın ocak ayında ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 6.73’lük enflasyon farkı da eklenince memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 10.73 zamlı aldı. Bu yılın başında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.512 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.379 lira oldu. 2019’un ikinci yarısında ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da eklendi ve temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı aldı. Böylece bu yıl memur ve emeklilerine enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 16.74 zam yapılmış oldu. 2018 yılında ise memur ve emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14.36 zam aldılar. 2017 yılında ise toplam zam oranı yüzde 9.89 oldu.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI

İŞÇİ ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK, temmuz-kasım döneminde 5 aylık enflasyonu TÜFE’de yüzde 5.71 olarak açıkladı. Bir değişiklik olmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2020’nin ilk yarısı için yüzde 5.71 zam kesin gözüküyor. 2020 maaş zammı ise ocak ayının 3’nde açıklanacak enflasyonla netleşecek. Bugünkü duruma göre 2020’de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.097 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.876 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.423 liraya yükselecek. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını 2019 yılının ocak ayında yüzde 10.19, temmuz ayında ise 5.01 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 15.2 zamlı aldılar. 2018 de emekliler toplam yüzde 14.86, 2017’de de toplam yüzde 10.62 zam almışlardı.

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