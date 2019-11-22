Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.69 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.6924 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7215 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.08 itibarıyla 5.7216 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3275 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3588 TL seviyesinde işlem görüyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 97.94 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1055 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.86 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY SEYRETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 106.813,07 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,87 puan artarak 106.813,07 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile ulaştırma oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerin devam ettiğini söyledi.

Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaret görüşmelerini sekteye uğratabileceğine değinen analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konu hakkındaki kararının yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.

GRAM ALTIN 269 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 yükselişle 269,3 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 268,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 269,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.805 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.467,8 dolar seviyesinde seyrediyor. Analistler, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerin sürmesinin risk iştahını görece canlı tuttuğunu kaydetti.

ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul ettiğini ve yasanın ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne geleceğini anımsatan analistler, Trump'ın konuya ilişkin kararının emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirtti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının ve ECB tutanaklarının da varlık fiyatlarına etki edebileceğini, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında küresel bazda PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 dolar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 133.350 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan üzerinde, 133.350 seviyesinde dengelendi.

Dün 133.750 seviyesini test eden ve buradan gelen satışlarla 132.650 puana kadar gerileyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 133.300 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ECB tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 133.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 134.200 ve 135.000 seviyelerinin direnç konumuna geleceğini ifade eden analistler, 132.500 ve 131.700 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu ifade eden analistler, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Etiketler