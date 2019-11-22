Migros’un ortakları hisse satışı yapıyor | Piyasa Haberleri

Migros’ta payı bulunan Kenan Investments ve Moonlight Capital hisse satışı yapmak için Citigroup’la anlaştı.

Kenan Investments, Moonlight Capital ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret'te satılacak payların miktarının artmasına karar verdi. Yeni anlaşmayla Migros payları, şirket sermayesinin yaklaşık toplamda yüzde 11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 lira nominal değerli kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılacak.

Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital'in Migros'ta herhangi bir payının kalmaması, BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların ise şirketteki toplam payının yaklaşık yüzde 11,8 olması bekleniyor.

Moonlight Capital’den yapılan açıklamada satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL olarak belirlendi. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması bekleniyor.

Migros'ta Anadolu Grubu bünyesinde bulunan MH Perakendecilik'in yüzde 49.18 oranında payı bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Tuncay Özilhan.

Şirketlerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Moonlight Capital açıklaması:

22 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasını takiben, Kenan Investments S.A. ve Moonlight Capital S.A. (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners Limited (“BC Partners”) iştirakleri tarafından yönetilen fonlara aittir) ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret A.Ş. sermayesinde satılacak payların miktarının artmasına karar vermiştir. Buna göre yeni anlaşma uyarınca Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının, Şirket sermayesinin yaklaşık toplamda %11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına ilişkindir. Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital S.A. olarak Şirket’te herhangi bir payımızın kalmaması, BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların ise Şirket’teki toplam payının yaklaşık %11,8 olması beklenmektedir.

Satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL olarak belirlenmiştir. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir

Kenan Investments açıklaması:

22 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasını takiben, Kenan Investments S.A. ve Moonlight Capital S.A. (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners Limited (“BC Partners”) iştirakleri tarafından yönetilen fonlara aittir) ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret A.Ş. sermayesinde satılacak payların miktarının artmasına karar vermiştir. Buna göre yeni anlaşma uyarınca Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının, Şirket sermayesinin yaklaşık toplamda %11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına ilişkindir. Satışın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments S.A. olarak Şirket’teki sermaye payımızın yaklaşık %11,8 olması, dolayısıyla BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların da Şirket’teki toplam payının yaklaşık %11,8 olması beklenmektedir.

Satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL olarak belirlenmiştir. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

MİGROS HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Migros hisseleri yüzde 6.63 ekside açılmasının ardından 22.68 TL'ye kadar geriledi. Hisseler saat 11.04 itibarıyla yüzde 7.11 düşüşle 22.98 TL'den işlem görüyor

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