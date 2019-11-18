Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.74 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 5.75 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7169 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7527 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.18 itibarıyla 5.7325 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3414 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4317 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 97.77 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1060 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.00 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 270 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 değer kaybıyla 270 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,2 değer kazanarak haftayı 270,8 liradan tamamladı.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 270 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.464,6 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini, geçen hafta her iki taraftan gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 132.300 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan üzerinde, 132.300 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 131.750 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek ay bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında pozitif görünüm sergilendiğini, yurt içinde bugün konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.225 seviyesinin direnç, 128.700'in destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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