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Konut satış istatistikleri açıklandı

18.11.2019 - 10:20
Konut satış istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Konut satışları ekim ayında yıllık yüzde 2.5 düşerken; önceki ay yüzde 15.4 artmıştı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında  azalarak 142 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 978 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 9 012 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 EKİM AYINDA 50 411 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 oranında artış göstererek 50 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 408 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54,3 ile Artvin oldu.

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DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 92 399 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 oranında azalarak 92_399 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 043 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 65,6 oldu. Ankara 7 875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 344 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 50 181 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 50_181 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 988 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 683 konut satışı ile Ankara ve 2 967 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 92 629 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artış göstererek 92_629 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 463 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. Ankara 10 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 045 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI EKİM AYINDA 4 272 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı 2 043 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.


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