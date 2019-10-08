Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.84 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8303 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.8472 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.03 itibarıyla 5.8439 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4208 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 düşüşle 98.62 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0982 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.65 seviyesinde bulunuyor.

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