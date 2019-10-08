Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...
Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.84 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8303 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.8472 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.03 itibarıyla 5.8439 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4208 TL seviyesinde bulunuyor.
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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 düşüşle 98.62 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0982 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.65 seviyesinde bulunuyor.
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