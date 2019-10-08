Memur ile emekliye zam ve fark | Ekonomi Haberleri

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına bir başka deyişle ocak itibarıyla alacağı zamma çevirdi. Peki ocak zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 13.90. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 olacak. Bu projeksiyona göre SSK ve Bağkurlu emekliler yılbaşında yüzde 8.46 zam alabilecek.

YÜZDE 5’İ GEÇEN ORAN

Memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5’i aşan farka ocakta yüzde 4’e eklenecek. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Rapordaki hedef gerçekleşirse memur zammı yüzde 7.46 (yüzde 4+3.46’lık fark) olacak.

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YEP’E GÖRE FARK

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na göre; tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 12 olacağı tahmini yer aldı. TÜFE yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5.01 artmıştı. TÜFE’nin YEP’te öngörüldüğü şekilde yılı yüzde 12’de kapatması, yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olacağı anlamına geliyor.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Posta'da yer alan habere göre; yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134’ten 2.273’e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4’lük katsayı artışı halen 295.45 lira olan eş yardımını 327.30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP’teki enflasyon tahminine göre yüzde 6.65 gerçekleşirse 332.49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73.13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36.56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478.75 liraya çıkacak.

BAĞKURLU ESNAF

YEP’te öngörüldüğü şekilde temmuz-aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olması halinde memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 1.65 oranında enflasyon farkını almaya hak kazanacak. En düşük memur maaşı 2378 lira böylece ocakta yüzde 4 zam dahil 134 lira artışla 2512 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı 1888 liradan 2013 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1702 liraya çıkacak.

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