‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı Piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

Memur ile emekliye zam ve fark

08.10.2019 - 09:19
Memur ile emekliye zam ve fark | Ekonomi Haberleri

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına bir başka deyişle ocak itibarıyla alacağı zamma çevirdi. Peki ocak zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 13.90. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 olacak. Bu projeksiyona göre SSK ve Bağkurlu emekliler yılbaşında yüzde 8.46 zam alabilecek.

YÜZDE 5’İ GEÇEN ORAN

Memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5’i aşan farka ocakta yüzde 4’e eklenecek. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Rapordaki hedef gerçekleşirse memur zammı yüzde 7.46 (yüzde 4+3.46’lık fark) olacak.

##$HABER_1457843$##

YEP’E GÖRE FARK

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na göre; tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 12 olacağı tahmini yer aldı. TÜFE yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5.01 artmıştı. TÜFE’nin YEP’te öngörüldüğü şekilde yılı yüzde 12’de kapatması, yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olacağı anlamına geliyor.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Posta'da yer alan habere göre; yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134’ten 2.273’e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4’lük katsayı artışı halen 295.45 lira olan eş yardımını 327.30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP’teki enflasyon tahminine göre yüzde 6.65 gerçekleşirse 332.49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73.13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36.56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478.75 liraya çıkacak.

BAĞKURLU ESNAF

YEP’te öngörüldüğü şekilde temmuz-aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olması halinde memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 1.65 oranında enflasyon farkını almaya hak kazanacak. En düşük memur maaşı 2378 lira böylece ocakta yüzde 4 zam dahil 134 lira artışla 2512 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı 1888 liradan 2013 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1702 liraya çıkacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.993 Değişim: 0,00% Hacim : 12.073 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 07.10.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,8118 Değişim: -0,33%
Düşük 5,8037 08.10.2019 Yüksek 5,8472
Açılış: 5,8311
6,3867 Değişim: -0,21%
Düşük 6,3820 08.10.2019 Yüksek 6,4225
Açılış: 6,4002
278,44 Değişim: -0,57%
Düşük 278,01 08.10.2019 Yüksek 280,81
Açılış: 280,03
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.