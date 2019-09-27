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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

27.09.2019 - 09:07 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.67 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 5.66 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.6605 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.6897 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.11 itibarıyla 5.6711 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.1978 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.6580 TL'nin destek, 5.7450 TL'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.11 yükselişle 98.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0923 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.18 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 274 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 274 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, yatay bir seyir izleyen gram altın günü 274,1 liradan tamamladı.

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanışın hemen altında 274 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.

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Dün sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı, ABD tarafından ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamaların gelmesi ile düşüşe geçti ve şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.499,3 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.

ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, konunun siyasi riskleri arttırdığını belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

BORSA İSTANBUL 104 BİN PUANI AŞTI 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,07 artışla 104.049,36 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.109,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,30 ve holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını artışla tamamlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

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Güne, alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanın aşılmasının ardından özellikle banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazandığı görüldü. BIST 100 endeksi, 104.116,58 puanı görmesinin ardından 104.000 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti. 

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde, 127.800 seviyesinde dengelendi. Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 129.200 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 127.625 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunulması, İngiltere'de devam eden siyasi belirsizlikler ve ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar açıklamasının küresel risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 130.000 seviyelerinin direnç, 127.000 ve 126.400'ün destek konumuna geldiğini söyledi.


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