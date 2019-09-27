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Emlak Konut, Galatasaray'ın Florya'daki işini tasfiye etti

27.09.2019 - 09:31
Emlak Konut, Galatasaray'ın Florya'daki işini tasfiye etti | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut, Florya'daki Galatasaray'ın spor tesislerinin olduğu alan için arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini tasfiye ettiğini duyurdu.

Emlak Konut, Galatasaray’ın Florya’da bulunan spor tesisi üzerine yapılacak olan arsa satışı karlığı gelir paylaşımı işini tasfiye etti.

2018 yılında imzaların atıldığı ihalede arazinin satışından Emlak Konut yüzde 71.43, Galatasaray ise yüzde 28.57 oranında pay alacaktı. Toplam pay ise 832.5 milyon lira seviyesindeydi.

TOPLAM ARSA BÜYÜKLÜĞÜ 63 BİN 230 METREKARE

Toplam arsa alanı 63 bin 230 metrekare, toplam inşaat alanı ise 55 bin 98 metrekare büyüklüğündeki arsanın 2018 yılında yapılan ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı.

Şirket arsa satışı karlılığı satış toplam geliri olarak ise 2.2 milyar liralık teklif vermişti.

RİVA PROJESİ DE İPTAL OLMUŞTU

Emlak Konut GYO, geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Galatasaray’la 2016 yılında imzalanan Riva ve Florya’daki arsa anlaşmalarının feshine başladığını duyurdu. Fesih sebebi olarak Galatasaray’ın şartları yerine getirmemesi gösterildi.

EMLAK GYO’DAN KAP’A ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

Şirketimiz projelerinden İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi tasfiye edilmiştir.


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