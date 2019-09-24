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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

24.09.2019 - 08:59 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.69 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde 5.6905 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7228 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.10 itibarıyla 5.6969 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2628 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 5.70 TL'nin altında kapanış olması durumunda düşüşün ivmeleneceğini dile getirdi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 yükselişle 98.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0991 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde bulunuyor.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 değer kazancıyla 127.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.325 puan üzerinde 127.000 seviyesinde işlem görüyor. Dün en düşük 124.650, en yüksek 126.100 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 125.675 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD ile Türkiye ilişkilerinde gözlenen iyileşme nedeniyle Türk lirası varlıkların pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Bugün yurt için reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.700 seviyesinin destek, 128.000 ve 129.200 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi


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