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Avrupa Merkez Bankası'ndan konut piyasalarına uyarı

24.09.2019 - 08:47
Avrupa Merkez Bankası'ndan konut piyasalarına uyarı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Sistemik Risk Kurulu, Fransa ve Almanya dahil Avrupa'da kırılganlıklar taşıyan 11 ülkenin konut piyasasına ilişkin uyarıda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesindeki Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da 11 ülkede konut fiyatlarının veya hane halkı borç seviyesinin kırılganlık oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, konut sektörünün, reel ekonominin kilit bir sektörü olduğu vurgulanarak, konutun hane halkının servet ve banka kredisinin büyük bölümünü temsil ettiği hatırlatıldı.

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"UYARI" VE "HAREKETE GEÇME" ÇAĞRISI

ESRB; Belçika, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya ve İsveç hükümetlerine "riskleri gidermek için harekete geçme" çağrısı yaparken; Çekya, Almanya, Fransa, İzlanda ve Norveç hükümetlerine de "daha erken müdahalede bulunması" için uyarıda bulundu.

Uyarı ve harekete geçme çağrısı alan söz konusu ülkelerin çoğunda durumun, konut sektöründe kırılganlıkların hane halkının borçluluk düzeyi, mortgage kredilerin artması ve borç verme standartlarının yumuşaması ile alakalı olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı ülkelerin konut fiyatlarının artması veya konut fiyatlarının aşırı değerlenmesiyle ilgili kırılganlıkları var." ifadesine yer verildi.


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