Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.75 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.7273 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7691 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.13 itibarıyla 5.7342 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3297 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.0777 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.70 TL'nin destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirtirken; 5.7930 TL'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 98.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1026 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.28 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 278 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 278 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar/TL'deki düşüşe karşılık altının ons fiyatındaki artışa paralel yüzde 0,4 değer kazanan gram altın, günü 276,8 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 278 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor.

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Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.502,1 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını, piyasa beklentileri üzerindeki parasal genişlemenin ve sözle yönlendirmenin altının ons fiyatını destekleyebileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında yaşanan gelişmelerin görece belirsizlikleri azalttığını ve küresel piyasalarda olumlu havanın etkili olduğunu ifade eden analistler, ABD ve İran'dan gelen açıklamaların da jeopolitik riskleri azaltıcı etkiler taşıdığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ile TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 artışla 101.985,73 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile metal, ana sanayi en çok gerileyen ise 1,36 ile elektrik oldu.

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Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 seviyesinin üzerini test eden BIST 100 endeksi, 102.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD'nin enflasyon verisinin de takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, TCMB'nin bugün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17,25'e çekeceğini tahmin ediyor. ECB'nin ise mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye indirmesi bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak dikkati çektiğini belirten analistler, 100.000'in destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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