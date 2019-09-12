Arjantin yeni kur kontrolleri açıkladı | Ekonomi Haberleri

Arjantin ekonomik krizin derinleştiği bir ortamda yeni kur kontrolleri açıkladı.

Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin'in Merkez Bankası borç krizini durdurmak ve spekülasyonları azaltmak için yeni kur kontrollerini açıkladı. Yeni kur kontrolleri, döviz satın alan herkesin bu dövizi tahvil almak için kullanmadan önce en az beş gün bekleyeceğine dair söz verdiğini gösteren yeminli ifade sunmasını gerektiriyor.

Arjantin'de hükümet 1 Eylül'de aldığı kararla kur kontrollerini başlatmıştı. Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verilmişti.

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