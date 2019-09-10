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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

10.09.2019 - 09:12 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.75 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.7418 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7734 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.31 itibarıyla 5.7569 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3655 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.1093 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.70 TL'nin destek konumunda olduğunu; 5.7850 TL'nin ise direnç olarak izleneceğini belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 yükselişle 98.30 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1053 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.66 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek; yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceğini bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 9,29 puan artışla 100.614,28 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 9,29 puan ve yüzde 0,01 değer kazancıyla 100.614,28 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi değişim göstermedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,46 ile sigorta oldu.

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Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 101.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerinde 100.604,99 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakereleri ve merkez bankalarının genişlemeci politikalara devam edeceğine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını kaydetti.

Yarından itibaren veri ve haber akışının hareketleneceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 101.800 ve 103.000 seviyelerinin takip edileceğini ifade etti. 


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