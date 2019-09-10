2.6 milyarlık ‘indirimli’ konut kredisi | Konut Haberleri

Kamu bankaları 1 Ağustos’ta konut kredi faizini yüzde 0.99’a çekince uzun zamandır durgun bir dönemden geçen konut pazarında hareketlenme başladı.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 2 Ağustos’ta 178 milyar 478 milyon olan konut kredisi hacmi, 29 Ağustos’ta 181 milyar 93 milyona yükseldi. Konut kredilerinde 4 haftalık büyüme 2.6 milyar lirayı aştı.

2 YILDIR GERİ GİDİYORDU

##$HABER_1457247$##

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 2 yıldır gerileyen konut kredi kullanımının ağustos ayında artıya geçtiğini ifade etti. Elmas, “Vatandaş krediyi ödüyor ama yeni kredi kullanılmıyordu. Ağustos ayında ise beklenen ivme yakalandı. Kamu bankalarının faizi 0.99’a çekmesiyle sektörümüz hareketlendi. 0.99 insanlarımızın bildiği, alışkın olduğu bir oran. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler alıma geçti” dedi. Ağustos ayında 130-140 bin adetlik konut satışı beklediklerini belirten Elmas, şuan 1.20-1.35 seviyesinde olan özel banka kredi oranlarında da düşüş olacağını dile getirdi.

BAĞLI PARA ÇÖZÜLÜYOR

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise, konut pazarında 1 ay önce başlayan hareketliliğin artarak devam edeceğini ifade etti. Konut alacak kişiler için faizde psikolojik sınırın yüzde 1 olduğunu belirten Yetgin, bunun altına inildiğinde satışların arttığını dile getirdi. Konuta talebin azalmadığını, vatandaşların uygun alım koşullarını beklediğini söyleyen Yetgin, “Faizlerdeki indirim önemli bir adım oldu. Bir diğer önemli konu da mevduat faizlerinin yüksek olması. Vatandaş ev alsam ne kadar kira gelir, banka ne faiz verir karşılaştırması yaptı ve uzak durdu. Şimdi bağlanan paraların çözülme ve yatırıma dönme süreci başladı. Bu süreç yavaş yavaş ivme kazanacak. En önemli nokta da alıcı için avantaj dönemindeyiz. Maliyet artışına karşı fiyatlar artmadı, yeni inşaat ruhsatları da azaldı. Bu nedenle konutta stokların eriyeceğini, 1, 1.5 yıl sonra tezgahta ürün kalmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler