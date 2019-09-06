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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

06.09.2019 - 09:01 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.68 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.69 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.6843 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7126 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.27 itibarıyla 5.7070 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3055 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.0241 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.6430 TL'nin destek konumunda olduğunu, 5.7150 TL'nin direnç olarak izleneceğini belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 98.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1042 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.63 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.

GRAM ALTIN 277 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 276,5 lira seviyesinde seyrediyor. Dün dolar/TL'de yaşanan artışa karşılık altının ons fiyatındaki yüzde 2,1'lik düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 277,7 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 276,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.855 liradan satılıyor.

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Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.510,2 dolardan alıcı buluyor.

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olması küresel piyasalarda risk algısının azalmasına, böylece altının fiyatında düşüşe neden oldu.

Analistler, yatırımcıların artan küresel risk iştahının etkisiyle son 3 ayda yaklaşık yüzde 16 kazandıran altında kar satışlarına yöneldiğini kaydetti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 112,63 puan azalışla 100.165,74 seviyesine geriledi. Açılışta BIST 100 endeksi, 112.63 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 100.165,74 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

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Dün, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 100.278,40 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12 Eylül’deki faiz kararı öncesinde Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ve 101.800 seviyelerinin direnç, 98.500'ün desek konumunda olduğunu ifade etti.


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