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Yeni CEO Önal dünya ile yarışacaklarını açıkladı! Vitesi büyütüyor

06.09.2019 - 08:53
Yeni CEO Önal dünya ile yarışacaklarını açıkladı! Vitesi büyütüyor | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında Türk Telekom CEO’luğunu üstlenen Ümit Önal, “Vites büyütüyoruz. Yeni dönemde hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanı ile çalışan, teknoloji üretiminde dünya ile yarışan bir Türk Telekom göreceğiz” dedi.

Türk Telekom yeni CEO Ümit Önal liderliğinde interneti ve 5G’yi destekleyecek fiber altyapı yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Türk Telekom’da üç yıla yakın Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten ve temmuz ayı sonunda CEO görevine atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında Türk Telekom’un yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Türk Telekom’un, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G’ye en hazır operatör olduğunu iddia eden Önal, “Vites büyütüyoruz. Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanı ile çalışan, teknoloji üretiminde dünya ile yarışan bir Türk Telekom göreceğiz. Teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp yurdun dört bir yanındaki çalışanlarımızın yoğun gayretleriyle 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Son beş yıl içinde, TÜİK verilerine göre Türkiye’deki internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye ve BTK verilerine göre hane halkı internet penetrasyonunun yüzde 40’lardan yüzde 56’ya yükseldiğini aktaran Önal, “Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70’ler seviyesinin de üzerine çıkarmak olacak” dedi.

Türk Telekom’un, Türkiye’nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdığını ve üstlendiği sorumluluk gereği, sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini kaydeden Önal, fiber yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta.” 

DEVLERİ SOLLADIK

Önal, Türkiye’nin fiber altyapısına da değinirken, “Fiber hane erişimimizi rekor düzeyde 2,4 milyon yıllık artışla 2018 yılsonunda 18,6 milyon haneye; 2019 ilk yarısında ise 19,4 milyonun üzerine çıkardık. Özetle son bir buçuk yılda, 3,2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadık. Türkiye’nin fiberleşmesi Türk Telekom’un öncülüğünde pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda. OECD tarafından açıklanan rapora göre Türkiye, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen abone fiberleşme oranlarında ABD, dahası AB bölgesindeki İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkenin de önünde yer alıyor. Almanya’nın abone fiberleşme oranı yüzde 3, İngiltere’nin yüzde 2 iken Türkiye’de bu oran yüzde 20’ler seviyesinde ve biliyoruz ki Türk Telekom olarak bunun daha da artması için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

5G’YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ

TÜRK Telekom CEO’su Önal Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde 5G ve ötesi teknolojilere geçen ilk ülkeler arasında yer alması hedefiyle, 5G ile ilgili çalışmalara hız verdiklerine dikkat çekerek ”Yerli ve milli yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştiriyoruz. Yakın zamanda 5G alanında pek çok yeni teknolojiyi ilk defa deneyerek ülkemize kazandırma imkânımız oldu. Çalışmalarımız Argela ve Innova gibi iştiraklerimiz aracılığıyla tüm hızıyla devam ediyor. Benzer paylaşım modellerinin daha yaygın olarak kullanılması, yatırım maliyetlerini düşürürken son kullanıcıya da daha kaliteli ve daha uygun hizmet olarak yansıyacak. 5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırmış olmamız sayesinde 5G’ye en hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.

RAKAMLARLA TÜRK TELEKOM’LA ‘EN’LER

36.3 milyar... 2005’ten bu yana yaptığı yatırım

47 milyon...  Abone sayısı 

289 bin km...  Fiber uzunluğu

19.4 milyon...  Fiber hane erişimi

ÖNAL’LI TÜRK TELEKOM’UN HEDEFLERİ

- Yatırım liderliğini sürdürmek

- Fiber ağı en hızlı ve eşitlikçi artırmak

- En ileri müşteri deneyimini sunmak

- Dijital dönüşümün baş aktörü olmak

- Şebeke ve altyapıda yüksek kaliteyi sürdürmek-

- En yenilikçi dijital ürün ve servisleri geliştirmek


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