Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.81 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.8093 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.8310 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.05 itibarıyla 5.8285 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4603 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.1169 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1084 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.67 seviyesinde bulunuyor.

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