‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda gündem yoğun! Bu veriler takip edilecek

29.08.2019 - 09:16
Küresel piyasalarda gündem yoğun! Bu veriler takip edilecek | Ekonomi Haberleri

Jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi ile yön arayışının sürdüğü piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Çinli ticaret temsilcilerinin müzakereleri sürdürmek için Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini umduklarını belirtti. Mnuchin’in bir zamanlama vermemesi ve daha önce planlanan eylül ayına işaret etmemesi yatırımcı tarafında ticaret müzakerelerine dair belirsizliklerin sürmesine yol açtı. Mnuchin ayrıca, ABD'nin şu an için dolar piyasasına müdahale etmeyi planlamadığını, ancak gelecekteki durumların değişebileceğini söyledi.

##$HABER_1457060 $##

Ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve Suriye ile İran kaynaklı jeopolitik risklerin sürdüğü de gözlenirken, bu gelişmeler risk iştahı azalan yatırımcının gelişmiş ülke tahvillerine talebinin devam etmesini beraberinde getirdi. Dün ABD'de uzun ve kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki makas açılmaya devam etti. ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45'le tarihi düşük seviyelere gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,44 ve 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 sınırında hareket ediyor.

Gelişmelere karşın, yatırımcıların düşük seviyelerden tepki alımları yapmasıyla dün Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Dolar endeksi dün 98,2'ye kadar yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini onayladı. Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale geldi. İtalya'da ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı. Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Demokrat Parti'nin başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Düşüşünü 4'üncü güne taşıyan avro/dolar paritesi ise 1,10'un üzerinde hareket ediyor.

Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,05 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,82 seviyelerindeki yatay hareketine devam ediyor.

Analistler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Boris Johnson ile Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin, dış politikaya dair haber akışının önemini artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri 
10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik verileri 
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ekonomik ve tüketici güven endeksi 
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 
15.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE 
15.30 ABD, 2. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları 
15.30 ABD, temmuz ayı öncü dış ticaret dengesi 
15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları 
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 
17.00 ABD, temmuz ayı askıda konut satışları 


Etiketler

‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.908 Değişim: 0,00% Hacim : 6.522 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 28.08.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,8310 Değişim: 0,29%
Düşük 5,8093 29.08.2019 Yüksek 5,8323
Açılış: 5,8139
6,4620 Değişim: 0,06%
Düşük 6,4389 29.08.2019 Yüksek 6,4661
Açılış: 6,4582
289,81 Değişim: 0,69%
Düşük 287,35 29.08.2019 Yüksek 289,92
Açılış: 287,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.