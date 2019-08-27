Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.80 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.8112 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.8588 TL seviyesini gördü.Dolar kuru, saat 14.44 itibarıyla 5.8290 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4766 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.1591 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar kurunda 5.8810 TL ve 5.9150 TL'nin direnç, 5.7550 TL'nin destek konumunda olduğunu belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.18 düşüşle 97.81 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1104 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.98 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 288 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 287,9 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1 artarak günü 285,5 liradan tamamladı.

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Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 yükselişle 287,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 lira, Cumhuriyet altını 1.932 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.533,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, risk algısını artıracak hamlelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.

Bugün, ABD'de 2. çeyrek konut fiyat satın alma endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,46 azalışla 96.650,78 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 450,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile spor, en çok gerileyen ise 1,77 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde en etkili faktör olmayı sürdürdüğünü, İran gelişmeleri doğrultusunda jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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