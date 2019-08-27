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Trump Japonya'ya yeni gümrük vergisi getirmeyi planlamıyor

27.08.2019 - 08:33
Trump Japonya'ya yeni gümrük vergisi getirmeyi planlamıyor | Ekonomi Haberleri

Trump 'şu anda' Japonya'dan ithal otomobillere yeni gümrük vergileri getirmeyi değerlendirmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin şuanda Japonya'dan ithal otomobillere yeni gümrük vergileri getirmeyi değerlendirmediğini belirtti. Trump'a Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gümrük vergilerini hala dikkate alıp almadığı sorulduğunda "Şu anda değil, hayır, şu anda değil. İsteseydim ileri ki bir tarihte yapabileceğim bir şeydi ancak bunu değerlendirmiyoruz" dedi.

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Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, gelecek ay New York'ta imzalayacaklarını tahmin ettikleri ticaret anlaşması üzerinde prensipte anlaştıklarını Pazar günü belirtmişlerdi.


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