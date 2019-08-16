Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5571 TL seviyesini; en yüksek ise 5.5716 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.05 itibarıyla 5.5596 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1737 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1770 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.7365 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.16 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1105 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.22 seviyesinde bulunuyor.

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