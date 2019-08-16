Çin 'net geliri artırma planı'nı açıklayacak | Ekonomi Haberleri

Çin tüketimi teşvik etmek için 2020'ye kadar net geliri artırma planı açıklayacak.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), ekonominin yavaşlamasıyla tüketimi canlandırmak için bu yıl ve gelecek yıl net geliri artırma planı ortaya koyacağını belirtti.

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NDRC sözcüsü Meng Wei'nin yaptığı açıklamaya göre planda yerli pasaport görevi gören ve kırsaldan kentlere göçü düzenleyen bir aile kayıt programı olan Hukou sisteminin daha da iyileştirilmesi ve maaş olmadan gelir elde etmek için kanalların genişletilmesi yer alıyor.

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