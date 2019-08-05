Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.55 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.59 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5415 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6197 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.04 itibarıyla 5.5463 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1625 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.2028 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.7523 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 düşüşle 97.63 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1142 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.18 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 260,8 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,8 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kaybına paralel yüzde 1,1 düşüşle haftayı 257,5 liradan tamamladı.

Cuma günkü değer kaybından sonra yeni haftaya ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gerilimiyle başlayan gram altın, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 260,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.742 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.459,8 dolar seviyesini test ettikten sonra şu sıralarda yüzde 1,2 değer kazancıyla 1.457,9 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu, iki taraftan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda artan risk algısının ABD ile Çin arasındaki gerilim kaynaklı olduğunu belirten analistler, bu durumun yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.448 doların destek konumuna gelebileceğini, 1.468 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,2 artışla 99.874,59 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 195,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 tekstil, deri oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de yayımlanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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