Karsan'dan Fransa hamlesi | Ekonomi Haberleri

Karsan Fransa'daki yerleşik distribütörü HCI ile ortaklık anlaşması imzaladı, şirkette yüzde 50 pay sahibi oldu.

Karsan, Fransa'daki yerleşik distribütörü Hervouet Corporate Industry (HCI) ile ortaklık anlaşması imzalayarak şirkette yüzde 50 pay sahibi oldu. Karsan'dan hafta sonunda yapılan açıklamaya göre, Fransa pazarındaki payını bu ortaklıkla artırmayı hedefleyen Karsan, ülkede gerçekleşecek kamu ihalelerine de katılma fırsatını kazandı.

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Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "HCI'nin sahip olduğu Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimi ile geniş müşteri portföyü, Karsan'ın bu pazardaki gelişimine de katkı sağlayacaktır. Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa'da, 6 ve 8 metrelik kompakt boyutlarıyla Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız" dedi.