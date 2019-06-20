Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.83 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.78 TL seviyesinden başladı. Dün Türkiye saati ile 21.00'da açıklanan ABD faiz kararı ve sonrasında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın verdiği mesajlarla gerileyen dolar kuru, bugün gün içerisinde en düşük 5.7281 TL'yi, en yüksek ise 5.8184 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 16.40 itibarıyla 5.7510 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5066 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.39 düşüşle 96.19 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1297 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.52 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.33 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,78 artışla 95.922,40 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.678,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,51, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Tük sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

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Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 96.000 puanı test etti.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da dünya borsalarına pozitif yansıdığını söyledi.

Öğleden sonra İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın direnç konumunda geldiğini, 88.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 255 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 255,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,19 azalışla 251,8 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,43 artışla 255,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını 1.711 liradan satılıyor.

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Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.393,7 dolara çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1,47 primle 1.380 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıktığını ifade ederek, Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığının vurgulandığını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini ifade ettiğini bildiren analistler, Powell’ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 253 liranın destek, 256 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.