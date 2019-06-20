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Fed sonrası küresel piyasalarda son durum

20.06.2019 - 10:29 | Son Güncelleme :
Fed sonrası küresel piyasalarda son durum | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı. Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulandı. Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği vurgulanarak, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi. Gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi karar metninden çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Küresel büyümedeki yavaşlama, enflasyonun hedeflerin altında kalması ve ABD’nin Çin başta olmak üzere ticaret ortaklarıyla devam eden müzakerelerin endişeye neden olduğunu ifade eden Powell, açıklanacak veri ve ticaret görüşmelerinin atılacak adımlar konusunda belirleyici olacağını kaydetti.

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Fed'in karar metni ve açıklamalarının piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu aktaran analistler, Powell’ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Pay piyasalarının Fed'in güvercin duruşundan destek bulduğunu belirten analistler, doların ise diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,10 seviyelerinden 1,97 sınırına kadar gerilerken, altının ons fiyatı 1.346 dolardan yükselişe geçerek 1.390'ın üzerini test etti ve 1.380 dolar seviyesinde dengelendi. Dün, Fed öncesi pozitif seyreden New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün karışık bir seyir izleyen pay piyasalarında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi.

Fed sonrası bugün Avrupa'da İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE'nin Brexit belirsizlikleri nedeniyle beklemede kalarak para politikasında değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bugün beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 93.000-95.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 94.244 puandan tamamladı. Dün 5,9174'e kadar çıkan dolar/TL, özellikle Fed kararı sonrası düşüşünü hızlandırarak 5,7805'e geriledi.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin artmasıyla gelişmekte olan ülke varlıklarına talebin artabileceğini, benzerlerine göre ucuz kalan TL ve Borsa İstanbul'un da bundan faydalanabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda alımların genele yayılabileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,7650 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyledi. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi 
10.00 Türkiye, mayıs ayı yurt dışı ÜFE 
14.00 İngiltere, BoE faiz kararı 
15.30 ABD, 1. çeyrek cari denge 
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 
17.00 ABD, Philedelphia Fed imalat endeksi 
17.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi 


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