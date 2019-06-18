Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.86 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.87 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.8158 TL'yi, en yüksek ise 5.8788 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 17.22 itibarıyla 5.8349 TL seviyesinde işlem görürken, 6.6095 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5319 TL seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.19 yükselişle 97.23 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1186 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.62 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.95 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 254 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 254,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,46 azalışla 252,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,47 artışla 254,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, Cumhuriyet altını 1.696 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 1.345,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarının dalgalı seyirde işlemler gerçekleştireceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.333 doların destek, 1.343 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasının gram altındaki değer kayıplarını sınırladığını ifade eden Memiş, gram altın fiyatının 250 lira seviyesinin altına gerilemesinin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini kaydetti.

Memiş, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,45 artışla 93.587,82 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.338,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.654,09 puana kadar yükseldi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 94.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler